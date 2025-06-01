Çankırı'da Vefat Eden Muhtarın Eşi Yeni Muhtar Seçildi

Çankırı'da Buğdaypazarı Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde Fatoş Metin, vefat eden eşinin yerine muhtar seçildi.

Çankırı'da 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde il merkezinde Buğdaypazarı Mahallesi'nde muhtarlık seçimini Dursun Metin kazanmıştı. Muhtar seçildikten bir süre sonra sağlık sorunları yaşayan muhtar Dursun Metin hayatını kaybetti. Mahallede Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla 6 ay sonra muhtarlık seçimi yapıldı. Mahallede yaşayan seçmenler, yeni muhtarı seçmek için sabahın erken saatlerinde sandığa giderek oy kulllandı. Seçim sonucu yeni muhtar vefat eden muhtarın eşi Fatoş Metin oldu. - ÇANKIRI