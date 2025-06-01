Çankırı'da Vefat Eden Muhtarın Eşi Yeni Muhtar Seçildi

Çankırı'da Vefat Eden Muhtarın Eşi Yeni Muhtar Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Buğdaypazarı Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde, vefat eden muhtar Dursun Metin'in eşi Fatoş Metin muhtar seçildi. Seçim, Dursun Metin'in hayatının kaybetmesinin ardından 6 ay sonra gerçekleştirildi.

Çankırı'da Buğdaypazarı Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde Fatoş Metin, vefat eden eşinin yerine muhtar seçildi.

Çankırı'da 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde il merkezinde Buğdaypazarı Mahallesi'nde muhtarlık seçimini Dursun Metin kazanmıştı. Muhtar seçildikten bir süre sonra sağlık sorunları yaşayan muhtar Dursun Metin hayatını kaybetti. Mahallede Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla 6 ay sonra muhtarlık seçimi yapıldı. Mahallede yaşayan seçmenler, yeni muhtarı seçmek için sabahın erken saatlerinde sandığa giderek oy kulllandı. Seçim sonucu yeni muhtar vefat eden muhtarın eşi Fatoş Metin oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Denizli'de 100 yıllık tarihi okul binası yangında küle döndü

Tarihi okul binası alev alev yandı
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.