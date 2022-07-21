AK Parti'li Turan: "Çanakkale sizin altılı masanıza yedinci ayağı monte etmenin aparatı değildir" - Haberler

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AK Parti'li Turan: "Çanakkale sizin altılı masanıza yedinci ayağı monte etmenin aparatı değildir"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti'li Turan: 'Çanakkale sizin altılı masanıza yedinci ayağı monte etmenin aparatı değildir'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ederek çiçek bırakmayı, dua etmek istediği sözlerine sert tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ederek çiçek bırakmayı, dua etmek istediği sözlerine sert tepki gösterdi. Turan, "Dün Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen, 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi, terörden mahkum olan bir eş genel başkan, tutmuş Çanakkale'ye gideceğim, şehitlikleri ziyaret edeceğim demiş. Günaydın, uyan da balığa gidelim. Çanakkale sizin altılı masanıza yedinci ayağı monte etmenin aparatı değildir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde devlet hastanesi ek hizmet binası açılışında konuştu. eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ederek çiçek bırakmayı, dua etmek istediği sözlerine tepki gösteren Turan, "Dün Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen, 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi, terörden mahkum olan bir eş genel başkan, tutmuş Çanakkale'ye gideceğim, şehitlikleri ziyaret edeceğim demiş. Günaydın, uyan da balığa gidelim. 49 yaşındasın şimdiye kadar bir kez 18 Mart'ta gelmemişsin, şimdiye kadar bir kez bir şehit evine gitmemişsin, şimdiye kadar bir kez sosyal medyandan Çanakkale dememişsin şimdi aklına gelmiş. Çanakkale sizin altılı masanıza yedinci ayağı monte etmenin aparatı değildir. Sen önce PKK terör örgütü lanet olsun de, ondan sonra Çanakkale'ye gel. Çanakkale'ye gel de, Çanakkale'de o mübarek savaşta Kürt ile Türk nasıl omuz omuz olmuş öğren. Sen Çanakkale'ye gel de Aleviyle Sünni kadın ile erkek, genç ile yaşlı nasıl omuz omuza mücadele vermiş ders al. Sen gel de Çanakkale'nin o halinden ibret al. Biz biliyoruz ki yılan derisini değiştirir ama karakterini asla değiştirmez. Biz senin ne olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından devlet hastanesi ek hizmet binası gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. - ÇANAKKALE

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