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Çanakkale'nin Çan ilçesinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan mazbatasını aldı

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan mazbatasını aldı.

Belediye Meclisi üyeleri ve partililerle gittiği İlçe Seçim Kurulu Başkanlığında mazbatasını alan Arslan, daha sonra Çan Belediyesine geçti.

Makamında tebrikleri kabul eden Arslan, kendisini kutlamak için çiçek veya hediye göndermek isteyenlerden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çan Şubesi, TEMA ve LÖSEV gibi kurumlara bağışta bulunmalarını talep etti.

Harun Arslan, belediyede yaptığı konuşmada, bundan sonraki süreçte bu kutsal görevin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu bildiklerini söyledi.

Bu işe gönüllü talip olduklarını belirten Arslan, "Bundan sonraki süreçte herkesi kucaklayacağımdan, herkesin başkanı olacağımdan, herkese eşit, adaletli, hakkaniyetli davranacağımdan, hakkınızı, hukukunuzu savunacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kapım da gönlüm de her daim Çan halkına, 'Çanlı'yım' diyen herkese açık olacaktır." diye konuştu.

Belediye binası önünde yapılan duanın ardından kurban kesildi.

Törene, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral, Belediye Meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

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