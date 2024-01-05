Cami çatısına çıkan şahıs, Ali Babacan'ı protesto etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Samandıra'daki Ebubekir Sıddık Camii'nde cuma namazı çıkışı protesto edildi. Caminin çatısına çıkan bir kişi, cami bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Babacan'a tepki gösterdi. Şahıs, Babacan'a "Türkiye'nin bilgilerini danışmanının yurt dışına sattığını anlat. Recep Tayyip Erdoğan'ı arkadan hançerlediğini anlat." diye bağırdı.

DEVA Partisi lideri Babacan, İstanbul Samandıra'daki Ebubekir Sıddık Camii'nde cuma namazı kıldı. Camiden çıkışta bir kişi Babacan'ı protesto etti.

CAMİNİN ÇATISINDAN ALİ BABACAN'I PROTESTO ETTİ

İddiaya göre adının A.B. olduğu öğrenilen bir şahıs için, Babacan'ın protesto etmek için caminin çatısına çıktı. Öfkeli şahıs, Babacan'ın cami bahçesinde vatandaşlarla sohbet etmesi esnasında bağırmaya başladı. Caminin çatısından Babacan'a seslenen A.B., "Türkiye Cumhuriyeti'nin bilgilerini danışmanının yurt dışına sattığını anlat. Recep Tayyip Erdoğan'ı arkadan hançerlediğini anlat. Doğruları anlat doğruları, bu millet doğruları bilsin. Sarıkamış şehitlerine 'amin' deyip tezkereyi imzalamayarak camide neden duruyorsun?" diye bağırdı.

O anlarda Babacan'ın, çevredekilerle selamlaşmaya devam ettiği görüldü. Babacan'a yönelik protesto, vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.