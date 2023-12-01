Çameli Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Çameli Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri ele alındı ve bir sonraki toplantı tarihi belirlendi.

Çameli Belediyesi Meclisinin Aralık ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında yapıldı.

Çameli Belediyesi Meclisi, 2023 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Çameli Belediye Meclisi salonunda Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında yapılan toplantıda, belirlenen gündem maddeleri ele alındı. Yoklama ve açılışın ardından, gelen yazılar gündeme alınarak Belediye Meclisi tarafından değerlendirildi.

Toplantıda bazı gündem maddeleri ilgili komisyona havale olurken, 1-2-3-5 numaralı gündem maddeleri de kabul edildi. Bir sonraki Belediye Meclis Toplantısı'nın 3 Ocak Çarşamba saat 11.00'de yapılmasına karar verildi. - DENİZLİ