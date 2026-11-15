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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayrılmaz parçamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkı için mücadele eden kahraman gazilerimizi saygıyla, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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