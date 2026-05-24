AK Partili Büyükgümüş: "Kendi krizlerini bizim üzerimizden örtmeye çalışmasınlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP'de yaşanan son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı ile AK Parti'ye yönelik suçlamalara ilişkin açıklamada bulundu. Büyükgümüş, CHP içerisindeki tartışmaların tarafı olmadıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı ve partiye yönelik ithamlara karşı gerekli cevabın verileceğini ifade etti. Yaşanan sürecin CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu ifade eden Büyükgümüş, parti içindeki tartışmaların sorumluluğunun başka alanlara yöneltilmeye çalışıldığını belirterek, "Mahkemeye başvuranlar CHP'li, delil sunanlar CHP'li, birbirini suçlayanlar CHP'li, kurultay tartışmasının tarafları CHP'li. Sıra iç hesaplaşmalarının siyasi faturasını ödemeye gelince hedef yine Cumhurbaşkanımız ve AK Parti oluyor" dedi.

CHP'de yaşanan kurultay tartışmaları ve koltuk mücadelesinin ne AK Parti'nin ne de milletin gündeminde olmadığını belirten Büyükgümüş, "Biz CHP'nin kendi iç meselesinin tarafı değiliz. Ancak Cumhurbaşkanımıza ve partimize yöneltilen her haksız ithama karşı cevabımız nettir. Herkes haddini bilsin. Kendi krizlerini bizim üzerimizden örtmeye çalışmasın" dedi. - ANKARA

