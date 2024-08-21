Bursa Valisi Erol Ayyıldız görevine başladı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğünden Bursa Valiliğine atanan Erol Ayyıldız, görevine başladı. Vali Ayyıldız, Bursa Valiliği binasında kurum müdürleri ve valilik personelince karşılandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Bursa Valiliğine atanan Valimiz Sayın Erol Ayyıldız, görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğünden Bursa Valiliğine atanan Erol Ayyıldız, görevine başladı.
Vali Ayyıldız, Bursa Valiliği binasında kurum müdürleri ve valilik personelince karşılandı.
Bursa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Bursa Valiliğine atanan Valimiz Sayın Erol Ayyıldız, görevine başladı." ifadesi kullanıldı.