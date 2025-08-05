İLETİŞİM Başkanı Duran'dan YAŞ açıklaması

İLETİŞİM Başkanı Duran'dan YAŞ açıklaması
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İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararların hayırlı olması dileğinde bulundu.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararların hayırlı olması dileğinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında icra edilen Yüksek Askeri Şura'da alınan kararların, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha da güçlenmesine, ülkemizin güvenliğine ve milletimizin huzuruna katkı sunmasını temenni ediyorum. Görevlerini başarıyla tamamlayan komutanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, yeni görevlerine atanan değerli komutanlarımıza muvaffakiyetler diliyoruz. Aziz milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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