Burdur'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Burdur'da Vali Türker Öksüz başkanlığında "Kent Güvenlik Danışma Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

İlin genel güvenliğine ilişkin yürütülecek hizmetlerde toplumun katılımını sağlamak, güvenliğe ilişkin karşılaşılan sorunları yerel düzeyde tespit etmek ve geliştirmek amacıyla oluşturulan "Toplum Destekli Polislik Kent Güvenlik Danışma Kurulu'nun" 2023 yılı ikinci olağan toplantısı Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi..

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan toplantı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Mustafa Oğuz Kaya tarafından yapılan detaylı sunumun ardından genel değerlendirme, görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.

Toplantının son bölümünde İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Vali Türker Öksüz konuşma yaptılar.

Vali Öksüz konuşmasında; Burdur'da etkin bir güvenlik hizmeti sunulması için Emniyet ve Jandarma birimlerinin yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, toplum olarak yürütülen güvenlik hizmetlerine destek vermenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Önemli turizm noktalarının kavşak noktası konumunda olan Burdur'da Antalya ve Fethiye yol güzergahında yaşanan trafik yoğunluğuna dikkat çeken Vali Öksüz, trafik kurallarına uyma konusunda bilinçli olunması gerektiğini ifade etti. Okul çevrelerinin güvenliği, uyuşturucu ve kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans anlayışıyla yürütülen çalışmalar, KADES - UYUMA Uygulamaları, metruk binalar, dolandırıcılık ve siber suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalara değinen Vali Öksüz, yürütülen tüm çalışmalarda yalnız güvenlik güçleri değil toplumu oluşturan her bir bireye, ilgili kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Bu çerçevede tüm paydaşlar olarak eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edilmesi talimatını veren Vali Öksüz, huzur kenti olarak anılan Burdur'un güvenliğini daha iyi noktalara taşımak istediklerini vurgulayarak, katılımları ve katkıları dolayısıyla hazuruna teşekkür etti.

Toplantıya başta Vali Öksüz olmak üzere, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutan V. J. Alb. Engin Hatipoğlu, ilgili kurum müdürleri, sivil toplumu kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı. - BURDUR