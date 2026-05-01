Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yapılan kortej yürüyüşü sonrası halaylar çekilerek kutlandı.

1 Mayıs Platformu Kutlama Komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri katıldı. Çatalpınar Kavşağı'nda toplanan kalabalık, sloganlar atarak ve şarkılar söyleyerek İsmet İnönü Bulvarı ve Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Polis 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Gazi Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'na çıkan yolları trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık, polisin yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı. 1 Mayıs kutlamaları, yapılan konuşmalar ve çekilen halaylarla sona erdi. - BURDUR

