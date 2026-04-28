Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dachev Selimiye Camii'ne hayran kaldı

Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Emil Dechev ve beraberindeki heyet, Edirne programı kapsamında kentin en önemli tarihi ve kültürel değerlerinden Selimiye Camii'ni ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından karşılanan heyet, cami girişine ulaştığı sırada okunan ezan ile duygulu anlar yaşadı. Selimiye'nin manevi atmosferi ve ezanın etkileyici sesi karşısında heyetin büyük bir dikkatle dinlediği gözlendi.

Selimiye Camii'ne hayran kaldılar

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olarak nitelendirilen Selimiye Camii'ni gezen Bulgar heyet, yapının mimarisi, ihtişamı ve tarihi dokusuna hayran kaldı. Caminin kubbesi, minareleri ve iç süslemeleri hakkında bilgi alan heyet, Selimiye'nin dünya mirası niteliğine vurgu yaptı.

Programın, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır güvenliği, iş birliği ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir ziyaret olduğu ifade edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
