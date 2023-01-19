Sinan Ateş cinayetinin MHP ile bağlantısı soruldu! Bülent Arınç'ın yanıtı çok konuşulacak cinsten

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cinayetin MHP bağlantısına ilişkin bir soruya yanıt veren Arınç, "Yapabileceğim tek şey onun hakkında bir Fatiha okumaktı, Yasin okumaktı. Bunu da yaptım. Bunun dışında bir yorum yapmayı çok şeyler bilsem de doğru bulmam. Çünkü birilerinin hedefi olmak istemem." dedi.

Sivri çıkışlarıyla bilinen eski TBMM Başkanı ve AK Parti Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç, DW Türkçe'ye röportaj verdi. Arınç, Ankara'da katledilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YORUM YAPMAYI DOĞRU BULMAM"

Sinan Ateş cinayetinin MHP bağlantısına ilişkin bir soruya yanıt veren Arınç, "Yapabileceğim tek şey onun hakkında bir Fatiha okumaktı, Yasin okumaktı. Bunu da yaptım. Bunun dışında bir yorum yapmayı çok şeyler bilsem de doğru bulmam. Çünkü birilerinin hedefi olmak istemem." dedi.

"BELKİ DE BELLİ BİR PROJENİN SONUCU OLARAK ÖLDÜRÜLDÜ"

Arınç sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda benim, yani samimi olarak duyduğum kadarı ile Sayın Cumhurbaşkanı da fevkalade üzülmüş, neye mal olursa olsun bu işin bütün yönleri ile araştırılmasını istemiş. Kendisinin, Sinan Ateş'in ailesiyle görüştüğünü ifade ediyorlar. Belki de belli bir projenin sonucu olarak öldürüldü. Kızlarının hatırına, eşinin hatırına bu cinayetin sonuna kadar aydınlatılması lazım"

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ateş cinayetinin ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep, 2 özel harekat polisi ve MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K. dahil 13 kişi tutuklanmıştı.