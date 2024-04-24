Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllar sonra birinci parti olarak çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Asal Araştırma 26 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ARADAKİ FARK 6 PUAN

Yapılan ankete göre; AK Parti 32.2 ile birinci parti, CHP ise yüzde 26.5 ile ikinci parti oldu. Aynı ankette MHP'nin oy oranı yüzde 9.8, DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9.1, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 5.6, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı ise yüzde 4.5 olarak belirlendi.

İşte anketten çıkan sonuç;