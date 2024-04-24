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Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

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31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken yapılan son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Asal Araştırma tarafından 26 ilde yapılan ankette; AK Parti'nin oy oranı yüzde 32.2, CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.5 olarak belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllar sonra birinci parti olarak çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Asal Araştırma 26 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

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Yapılan ankete göre; AK Parti 32.2 ile birinci parti, CHP ise yüzde 26.5 ile ikinci parti oldu. Aynı ankette MHP'nin oy oranı yüzde 9.8, DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9.1, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 5.6, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı ise yüzde 4.5 olarak belirlendi.

İşte anketten çıkan sonuç;

Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

Azad Askan:

Yanlış anket CHP 1 partidir artik..

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Ömer Yaprak:

Evet CHP 1 numara

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Hakan:

Halkın, akp ye güveni kalmadı.

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serdar turan:

rüyanızda görürsünüz birinciliği.halk gelipde hiç bir şey yapmayacak altı oku iyi bilir

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Çınar Saraç:

Vallaha bu millete bu zamlar bu enflasyon bu ekonomi müstahak vallaha , et tavuk bin tl bile az ekmek 10 değil 100 lira olsun açlıktan duvarı kemirsinler bunlar hak ediyor

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Ömer Yaprak:

Doğru söylüyorsun sen

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Ünal Ünal:

Chp olsa daha kötü olurduk. Sanki kemirsinlee derken demekki sen zenginsin. Zaten az bi kesim fakir. Toplumun çoğunluğunun gelir seviyesi yüksek.

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Salim:

YEREL SEÇİMLERDEDE HEP ÖNDEYDİLER SONRASI NOLDUU.. YANDAŞ ANKETÇİLERİN ALGISI BU İNANMAYIN.....

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Luckyboom:

Anket şirketlerinin hepsi patlamıştır. Artık bunların bir haber değeri kalmadı.

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Mehmet Tuylu:

Tabi yersen.

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