Bozova'da bayramlaşma programı düzenlendi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi. Bozova Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşmaya 7'den 70'e herkes ilgi gösterdi.

Bozova Belediyesi Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk kır bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve İlçe Kaymakamı Akın Oruç tüm katılımcılarla bayramlaştı. Bayramlaşma programına muhtarlar ve belediye personeli kadar vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kır bahçesine gelen vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaşma imkanı da buldu.

Bayramlaşmak için bir araya geldiklerini söyleyen Belediye Başkanı Suphi Aksoy, "Bir araya geldiğimiz bu günde, küskünlüklerin olmadığı, sevginin ve huzurun olduğu bir ortamda bayramlaştık. Bayramlaşma programına katılan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah en kötü günümüz böyle olur" diye konuştu. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Politika