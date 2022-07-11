Bozova'da bayramlaşma programı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozova'da bayramlaşma programı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Bozova'da bayramlaşma programı düzenlendi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi. Bozova Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşmaya 7'den 70'e herkes ilgi gösterdi.

Bozova Belediyesi Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk kır bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve İlçe Kaymakamı Akın Oruç tüm katılımcılarla bayramlaştı. Bayramlaşma programına muhtarlar ve belediye personeli kadar vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kır bahçesine gelen vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaşma imkanı da buldu.

Bayramlaşmak için bir araya geldiklerini söyleyen Belediye Başkanı Suphi Aksoy, "Bir araya geldiğimiz bu günde, küskünlüklerin olmadığı, sevginin ve huzurun olduğu bir ortamda bayramlaştık. Bayramlaşma programına katılan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah en kötü günümüz böyle olur" diye konuştu. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Suphi Aksoy Şanlıurfa Hisarcık Bozova Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title