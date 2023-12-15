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Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek

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2024 Mart ayında yapılacak yerel seçim öncesi partiler arasındaki ittifak trafiği hızlandı. Haberler.com'un edindiği kulis bilgisine göre; AK Parti ile dün bir görüşme gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi heyeti aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa gibi illerin de bulunduğu 30 büyükşehir için destek vermeyi kabul etti.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Partiler arasındaki ittifak görüşmeleri son günlerde iyice yoğunlaşırken, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde çıkaracağı adaylar da büyük merak konusu.

HABERLER.COM'DAN YEREL SEÇİM ÖNCESİ BOMBA KULİS

AK Parti'nin yerel seçimlerde kaybettiği büyükşehirler için ittifak yoluna gideceği konuşulurken, Haberler.com'un edindiği kulis bilgisi de epey ses getirecek cinsten. Büyük Birlik Partisi heyetinin dün bir görüşme gerçekleştirdiği AK Partili üst düzey isimlerle ittifak konusunu masaya yatırdığı ortaya çıktı.

30 BÜYÜKŞEHİRDE DESTEK VERECEKLER

Büyük Birlik Partisi'nin 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'ye aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa gibi illerin de bulunduğu 30 büyükşehirde destek vermeyi kabul ettiği öne sürüldü. İki partinin yerel seçimler öncesinde görüşme trafiğini yoğunlaştıracağı öğrenilirken, heyetlerin ikinci görüşmeyi önümüzdeki hafta yapması bekleniyor.

HEYETTE ÖNEMLİ İSİMLER VARDI

AK Parti adına Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Yılmaz ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un katıldığı ittifak görüşmelerine Büyük Birlik Partisi adına katılan isimlerinse Genel Sekreter Ahmet Yelis, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ile Çevre, Şehircilik ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır olduğu öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

albatros :

destek vermeyip ne yapacaklar? rahmetli yazıcıoğlundan sonra bbp mi kaldı?

Yanıtla00
Atilla Han:

destisi elinde

Yanıtla00
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Kullanılıp atılmaktan bıkmadı :)

Yanıtla01
Milletin Adami:

kirik desti

Yanıtla16
Serkan Semiz:

Şaşırdık mı tabi ki hayır??????

Yanıtla28
Serkan Semiz:

Şaşırdıkmı tabiki hayır

Yanıtla19
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