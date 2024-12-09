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Blinken: Suriye Halkı Umutlanmak İçin Neden Buldu

Blinken: Suriye Halkı Umutlanmak İçin Neden Buldu
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'deki çatışmaların ardından halkın umutlanması gerektiğini belirtirken, Suriye liderliğindeki kapsayıcı bir sürecin destekleneceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye halkının 14 yıl süren çatışmaların ardından nihayet umutlanmak için bir nedeninin olduğunu belirterek, "ABD, Suriye liderliğindeki kapsayıcı bir süreç yoluyla iktidarın hesap verebilir bir Suriye hükümetine barışçıl yollardan devrini güçlü bir şekilde desteklemektedir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamasında, Suriye halkının 14 yıl süren çatışmaların ardından nihayet umutlanmak için bir nedeninin olduğunu kaydeden Blinken, "Esad rejiminin 2011'den bu yana güvenilir bir siyasi sürece dahil olmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'ın acımasız desteğine bel bağlaması, kaçınılmaz olarak kendi çöküşüne yol açmıştır" yorumunda bulundu. "ABD, Suriye liderliğindeki kapsayıcı bir süreç yoluyla iktidarın hesap verebilir bir Suriye hükümetine barışçıl yollardan devrini güçlü bir şekilde desteklemektedir" diyen Blinken,

"Suriye halkının, bu geçiş döneminde devlet kurumlarının muhafaza edilmesini, temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını ve savunmasız toplulukların korunmasını talep etmeye hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

Blinken: "Muhaliflerin eylemlerini değerlendireceğiz"

Gelişmeleri yakından takip ederek bölgedeki ortaklarıyla irtibatı sürdüreceklerini vurgulayan Blinken, "Esad rejimi ve destekçilerinin kimyasal silah kullanma ve Austin Tice örneğindeki gibi sivilleri haksız yere gözaltına alma uygulamaları da dahil, Suriye halkına karşı işledikleri zulüm ve suiistimallerden sorumlu tutulmasına yönelik uluslararası çabaları destekleyeceğiz" dedi. Muhalif grupların liderleri tarafından yapılan açıklamaları "not ettiklerini" hatırlatan Blinken, "Ancak daha fazla sorumluluk üstlendikçe, sadece sözlerini değil eylemlerini de değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Blinken, bölgedeki tüm aktörleri "İnsan haklarına saygı göstermeye, sivilleri korumak için her türlü tedbiri almaya ve uluslararası insancıl hukuka riayet etmeye" çağırdı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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