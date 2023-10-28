Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz ve AK Parti teşkilatı olarak Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusunu esnaflara bayrak dağıtarak kutladı. Yaptığı ve yapacağı çalışmalardan bahseden Yıldırım, Türkiye Yüzyılına değindi.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım esnafları ziyaret ederek bayrak dağıttı.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz ve AK Parti teşkilatı olarak Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusunu esnaflara bayrak dağıtarak kutladı. Tek tek esnaflara sohbet eden Başkan Yıldırım Türkiye Yüzyılına değindi.

Yaptığı ve yapacağı çalışmalardan bahseden Yıldırım, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında böylesine büyük bir günde bayrak dağıtarak hazırlığımızı yapmak istedim. Hem kendimiz hem esnafımız kutlamaya hazır. Her yer bayrağımızla dalgalansın, şanlasın. Türkiye Yüzyılında hepimizi beraber daha ileriye yönelik çalışmaya, davranmaya davet ediyorum. Bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK