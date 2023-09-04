Beypazarı Depelarkası Köylerini Kalkındırma ve Yaşatma Derneği, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti
Beypazarı ilçesinde kurulu Depelarkası Köylerini Kalkındırma ve Yaşatma Derneği, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Dernek başkanı Bekir Demir, yeni atanan ilçe başkanı Ali Çanak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirtti. Ali Çanak ise ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, dernek heyetine teşekkür etti ve partisinin Beypazarı ilçesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Beypazarı ilçesinde kurulu Depelarkası Köylerini Kalkındırma ve Yaşatma Derneği, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Dernek başkanı Bekir Demir, önceki günlerde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığına getirilen Ali Çanak'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduklarını söyledi.
Ali Çanak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek heyetine teşekkür etti.
Çanak ziyarette partisinin Beypazarı ilçesinde yaptığı ve bundan sonra yapacağı çalışmalar hakkında dernek üyelerine bilgi verdi.