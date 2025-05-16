Beykoz Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması: Başkan Köseler ve 26 Şüpheli Tutuklandı

Beykoz Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması: Başkan Köseler ve 26 Şüpheli Tutuklandı
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 kişiye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında 402 sayfalık fezleke hazırlandı. Köseler hakkında üç ayrı suçtan ceza istendi.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'inde aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında 402 sayfalık fezleke hazırlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Şubat'ta yapılan operasyonla Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Köseler ile birlikte 13 şüpheli tutuklandı.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 26 şüpheli hakkında 402 sayfalık fezleke hazırlandı.

KÖSELER HAKKINDA 3 AYRI SUÇTAN CEZA İSTEMİ

Fezlekede, Belediye Başkanlığınca yapılan bir kısım mal ve hizmet alımında, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köselerin de aralarında bulunduğu 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması istendi. Köseler hakkında "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ceza istendi. Fezleke, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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