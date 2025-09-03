Beykoz Belediyesi İhalesine Fesat Karıştırma Davası Devam Ediyor
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanığın, ihale fesadı ve suç örgütü kurma suçlarından yargılanmasına Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Köseler için toplam 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
BEYKOZ Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'İhaleye fesat karıştırma' ile 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Sanıklar Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkacak.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında 'İhaleye fesat karıştırma', ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Köseler'in 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma', 'Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' ve 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.