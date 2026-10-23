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Beyaz Saray, Melania Trump'ın Oleşki'de sınırlı ateşkesi sağladığını duyurdu

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Beyaz Saray, Melania Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında Oleşki şehriyle sınırlı ateşkes sağladığını duyurdu. Taraflar, insani yardım ve sivillerin güvenli koridordan tahliyesi için Oleşki'de askeri faaliyetleri geçici durdurmayı kabul etti; ateşkes 29 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Beyaz Saray, First Lady Melania Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında, Oleşki şehriyle sınırlı bir ateşkesin sağlanmasında başarılı olduğunu duyurdu. Açıklamada, her iki tarafın da, insani yardımların bölgeye girişine imkan tanımak ve belirlenen güvenli bir koridor üzerinden sivillerin tahliyesini hazırlamak amacıyla Oleşki'deki tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durdurmayı kabul ettiği aktarıldı. Bölgesel ateşkesin, 29 Ekim'de yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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