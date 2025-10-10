Beyaz Saray'dan Nobel Komitesi'ne Tepki

Beyaz Saray, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmemesine tepki göstererek, Nobel Komitesi'nin 'barıştan çok siyaseti ön planda tuttuğunu' öne sürdü.

2025 Nobel Barış Ödülü'nün Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado'ya verilmesinin ardından, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cheung, "Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayatları kurtarmaya devam edecek. O insancıl bir ruha sahip ve onun gibi, sırf iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek başka biri asla olmayacak. Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.