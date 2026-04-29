Beyaz Saray: "ABD'li müzakereciler İran ile iletişimi sürdürüyor"

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ABD'li müzakerecilerin İran ile iletişimi sürdürdüğünü ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ABD medyasına İran ile nükleer anlaşma sağlanmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Sözcü Kelly, "ABD'li müzakereciler, liderlik durumunu çözmekte zorlanan İranlılarla görüşmeye devam ediyor. Aceleyle kötü bir anlaşma yapmayacağız. Başkan (Trump), yalnızca ABD'nin ulusal güvenliğini önceliklendiren bir anlaşmaya imza atacak. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda net bir duruş sergiledi" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı