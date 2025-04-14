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Belediye başkanından CHP'li kadın meclis üyesine: Sahtekarsın sen, şerefsizsin

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Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, belediye meclisi toplantısında CHP'li üye Bahar Günçiçek'e "İftiracısınız, sahtekarsın sen, şerefsizsin" diye bağırdı. Bahadır'ın sözleri salonda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışmaya ilişkin görüntü kısa sürede büyük ses getirdi.

Meclis oturumu sırasında Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, CHP'li kadın meclis üyesine hitaben oldukça sert sözler sarf etti.

"SAHTEKARSIN SEN"

Bahadır'ın "İftiracısınız, sahtekarsın sen, şerefsizsin" dediği anlar kameralara saniye saniye yansırken, sözleri salonda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

OTURUMA 5 DAKİKA ARA VERİLDİ

Günçiçek'in Bahadır'a verdiği "Terbiyesiz, delikanlıyım diyorsun. Sen çok terbiyesizsin" yanıtı sonrası oturuma 5 dakika ara verildi. Meclis salonunda bulunan bazı üyelerin tepki gösterdiği görüldü.

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Belediye başkanından CHP'li kadın meclis üyesine: Sahtekarsın sen, şerefsizsin
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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