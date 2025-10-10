Belçika'da İHA ile Saldırı Planlayan 3 Şüpheli Gözaltında

Belçika'da Başbakan Bart de Wever ve diğer politikacılara insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlemeyi planlayan 3 şüphelinin gözaltına alındığı, 1'inin serbest bırakıldığı belirtildi.

Belçika'da Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, patlayıcı taşıyan İHA kullanarak siyasileri hedef alan bir saldırı hazırlığı yaptıklarından şüphelenilen gruba Anvers (Antwerpen) kentinde operasyon gerçekleştirildiği duyuruldu. Terör saldırısı girişimi ve terör örgütünün faaliyetlerine katılım soruşturması kapsamında 2001, 2002 ve 2007 doğumlu 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Federal Savcı Ann Fransen, "2 şüpheli adli polis tarafından sorgulanıyor ve hakimin huzuruna çıkarılacak. 3. şüpheli ise serbest bırakıldı" dedi. Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden ise polis operasyonunun bir saldırının gerçekleşmesini engellemiş olabileceğini belirtti.

Belçika medyasındaki haberlere göre, polis Başbakan Bart de Wever'in Antwerp'teki evine sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki bir evi aradı.

"Bu olay, terör tehdidinin hala çok gerçek olduğunu hatırlatıyor"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Başbakan Bart de Wever'a yönelik planlanan suikast girişimi haberi şoke edici. Başbakan'a, eşine ve ailesine tam desteğimi sunarken, en kötüsünü önleyen hızlı müdahaleleriyle güvenlik ve adalet teşkilatına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu olay, terör tehdidinin hala çok gerçek olduğunu ve tetikte olmamız gerektiğini güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Belçika, özellikle insansız hava araçlarının (İHA) kötü niyetli kullanımı da dahil olmak üzere yeni terörizm biçimleriyle mücadele kapasitesini aktif olarak güçlendiriyor" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL