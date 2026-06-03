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BBP Genel Başkanı Destici, hayatını kaybeden ağabeyi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna geldi

BBP Genel Başkanı Destici, hayatını kaybeden ağabeyi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna geldi
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 64 yaşındaki ağabeyi Halil Nural Destici, solunum yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze yarın Eskişehir'de defnedilecek.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 64 yaşında hayatını kaybeden ağabeyi Halil Nural Destici için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gelirken, cenazenin yarın defnedileceği öğrenildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, hastalığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gören 64 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası ağabeyi Halil Nural Destici hayatını kaybetti. 71 Evler Mahallesi'ndeki evinde sabah namazından sonra hayatını kaybeden Destici, solunum yetmezliği tedavisi görüyordu.

Genel Başkan Destici, ağabeyinin cenazesinin getirildiği Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Halil Nural Destici'nin cenazesi, 4 Haziran Perşembe günü Günyüzü ilçesi Gecek Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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