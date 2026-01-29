BBP'nin 33'üncü kuruluş yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partinin 33'üncü kuruluş yıl dönümünde kabri başında düzenlenen programla anıldı.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partinin 33'üncü kuruluş yıl dönümünde Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda bulunan kabri başında düzenlenen programla anıldı. Anma törenine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Programda Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Duaların ardından kabre karanfiller ve güller bırakılırken, toprağa da su döküldü. Anma programı yapılan toplu duanın ardından sona erdi. - ANKARA