Haberler

BBP'nin 33'üncü kuruluş yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

BBP'nin 33'üncü kuruluş yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partinin 33'üncü kuruluş yıl dönümünde kabri başında düzenlenen programla anıldı. Anma törenine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve partililer katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partinin 33'üncü kuruluş yıl dönümünde kabri başında düzenlenen programla anıldı.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partinin 33'üncü kuruluş yıl dönümünde Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda bulunan kabri başında düzenlenen programla anıldı. Anma törenine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Programda Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Duaların ardından kabre karanfiller ve güller bırakılırken, toprağa da su döküldü. Anma programı yapılan toplu duanın ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi

Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım