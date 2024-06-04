BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hatay'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Destici, Hatay programları kapsamında Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Destici ve beraberindekiler, Başkan Mehmet Öntürk ile bir araya geldi.