BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ayşe Yavuz'un Cenazesine Katıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün akşam saatlerinde Sincan'da fırtına nedeniyle devrilen reklam panosunun altında kalarak hayatını kaybeden Ayşe Yavuz'un (22) cenazesine katıldı.

Ayaş'ta Sinanlı'daki Hocasinan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Destici, bugün ilçede eşinin ailesinden iki cenazeye katıldıklarını belirtti.

Destici, öğlen vakti eşinin halasını defnettiklerini, ikindi namazının ardından da eşinin yeğeni olan, dün hayatını kaybeden Yavuz'un cenaze törenine katıldığını ifade etti.

Takdiri ilahiye razı olduklarını belirten Destici, hayata dair hayalleri olan genç kızın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Destici, "Dün mesaiye kalmış, işten çıkarken Sincan Yenikent'te otobüs durağında otobüs beklerken... Dün akşam yağmur, rüzgar vardı. Orada bir reklam panosu kırılıp, durakta bulunan vatandaşlarımızın üzerine düşüyor. Bu hadisede Ayşe Yavuz evladımız da hayatını kaybetti. Üzntümüz, acımız büyük, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah, anne, babasına ve akrabalarına, sabrı cemil nasip etsin." diye konuştu.

Olayın oluş şeklinin savcılık ve BBP'nin avukatı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Ayan tarafından soruşturulduğunu belirten Destici, hadisede bir ihmal ve hata varsa ortaya çıkarılarak hatalıların bedelini ödemeleri gerektiğini kaydetti.