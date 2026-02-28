BBP Genel Başkanı Destici'den "28 Şubat" açıklaması Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat, birkaç yıl içinde, planlayıcıları, uygulayıcıları ve destekçileriyle birlikte yok oldu." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 1997'de Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve utanç verici dönemlerinden birini yaşadığını belirtti.

28 Şubat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun, siyasetçi, akademisyen, bürokrat ve sivil toplum örgütü yöneticilerinin işbirliği ve medya desteğiyle ülke yönetimine müdahale ettiğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Söz konusu dönem, müdahaleci topluluğun siyasi yapıyı dizayn etme teşebbüsünün yanı sıra, düşüncelerimizi, inançlarımızı, yaşam tarzlarımızı belirlemeye çalışan, tuhaf ama acımasız bir toplum mühendisliği projesiydi. Milletimizin inançları, yaşadığımız tüm problemlerin önüne konularak, bir 'tehdit' olarak milletimizin ve dünya kamuoyunun önüne sunuldu. Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat, birkaç yıl içinde, planlayıcıları, uygulayıcıları ve destekçileriyle birlikte yok oldu."

Destici, Cumhuriyet tarihindeki darbe ve darbe teşebbüslerinin tümünün milletin iradesini ve istikbalini hedef aldığını ve büyük zararlar verdiğini vurgulayarak, "28 Şubat başta olmak üzere millet iradesine yönelen tüm müdahaleleri lanetliyor, başta rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, ülkesi, milleti ve devleti için feda olmayı seçen kahraman vatan evlatlarını rahmetle, minnetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.