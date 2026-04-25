BBP Genel Başkanı Destici: "DEM Parti MYK'sının 'yüzleşme' adıyla yayımladığı bildiri, tarihi hakikatleri tersyüz eden siyasi bir çarpıtmadır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dem Parti MYK'sının 'yüzleşme' adıyla yayımladığı bildiri, tarihi hakikatleri tersyüz eden siyasi bir çarpıtmadır. PKK uzantısı Dem Parti'nin bu gayri-milli ve çarpık tarih okumasını şiddetle reddediyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ermeni çevrelerin sözde 'Ermeni soykırımı'nın yıl dönümü olarak andıkları 24 Nisan'da, terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti MYK'sının 'yüzleşme' adıyla yayımladığı bildiriye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Destici, dönemin çatışma ortamında Anadolu'da faaliyet gösteren Ermeni silahlı grupların saldırıları karşısında uygulanan tehcirin, devletin bekası ve sivil halkın güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbir olarak hayata geçirildiğini belirtti.

Osmanlı Devleti'nin sistematik bir yok etme amacı olsaydı, bu denli kapsamlı ve maliyetli bir sevk politikası yerine farklı yöntemler tercih edilebileceğine dikkati çeken Destici, buna karşılık Devletin, güvenlik gerekçesiyle nüfusun yer değiştirmesini esas aldığını dile getirdi. Destici, ""Bugün tek taraflı mağduriyet söylemi kuranların Anadolu'da Türklerle birlikte Kürtlerin de ağır kayıplar yaşadığı gerçeğini görmezden gelmesi en hafifiyle ciddi bir tarihi eksikliktir. Dün sivil Müslüman halkı hedef alan saldırılarla, yakın dönemde Hocalı'da yaşanan ve Ermeni askerlerinin sebep olduğu soykırımı yok sayarak, geçmişte zorunlu devreye sokulan güvenlik tedbirlerini suç gibi sunmak, geçmişi düşmanca art niyetli ve tek boyutlu okumaktır, hakikati inkardır. Ermeni çetelerince katledilen kendi halkının kanı üzerinden siyaset yapıp, bugün o kanı dökenlerin yasını tutmak siyasi bir tercihten öte, tarihi bir utanç ve celladına aşık bir kimliksizliktir" açıklamasında bulundu.

"DEM Parti'nin gayri-milli ve çarpık tarih okumasını şiddetle reddediyoruz"

Tehcir sürecinde tek bir tarafı sorumlu tutmanın hakkaniyetli olmadığını kaydeden Destici, "Ermeni çevrelerin sözde 'Ermeni soykırımı'nın yıl dönümü olarak andıkları 24 Nisan'da, terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti MYK'sının 'yüzleşme' adıyla yayımladığı bildiri, tarihi hakikatleri tersyüz eden siyasi bir çarpıtmadır. PKK uzantısı DEM Parti'nin bu gayri-milli ve çarpık tarih okumasını şiddetle reddediyor, katledilen binlerce Müslüman-Türk ve Kürt vatandaşımızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
