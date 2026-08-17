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Destici'den 17 Ağustos Mesajı: Unutmadık, Tedbir Almalıyız

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yılında açıklama yaptı. Depremin acısını vurgulayan Destici, kentsel dönüşümün milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, olası depreme karşı hazırlıkların artırılması gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenleri andı.

Destici, yayımladığı mesajda 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçtiğini, ancak o karanlık gecenin acısının milletin hafızasında ilk günkü ağırlığıyla durduğunu belirtti.

Yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileyen Destici, 17 Ağustos'un yalnızca büyük bir felaketin acısını değil, ağır bir sorumluluğu da miras bıraktığını vurguladı.

"Muhtemel bir depreme ne kadar hazırız?" sorusunun her yıl daha büyük bir ciddiyetle sorulması gerektiğini belirten Destici, depremin bir tabiat hadisesi olduğunu, onu felakete dönüştüren unsurların ise dayanıksız yapılar, denetimsizlik, plansız şehirleşme ve zamanında alınmayan tedbirler olduğunu vurguladı. Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye bir deprem ülkesidir. Bu gerçeği yalnızca depremler meydana geldiğinde hatırlamak, kayıplarımızın ardından birkaç gün yas tutup sonra yeniden unutmak kabul edilemez. Kentsel dönüşüm siyasi hesapların, bürokratik gecikmelerin ve ekonomik çıkarların konusu olmaktan çıkarılmalı, insan hayatını merkeze alan milli bir güvenlik meselesi olarak ele alınmalıdır. Yapı denetiminden afet eğitimine, toplanma alanlarından haberleşme ve arama kurtarma kapasitesine kadar bütün hazırlıklarımız sürekli gözden geçirilmelidir. Hiçbir vatandaşımız, ekonomik imkansızlıklar sebebiyle güvensiz bir binada yaşamaya mahkum bırakılamaz. Devlet, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve vatandaşlarımız el ele vererek şehirlerimizi depreme karşı dirençli hale getirmelidir. Bu meselede ihmalin de gecikmenin de mazereti olamaz. Çünkü, söz konusu olan insan hayatıdır.

Onların hatırasına karşı en büyük vazifemiz, aynı acıların yeniden yaşanmaması için gereken bütün tedbirleri eksiksiz almaktır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü şerden ve doğal afetten muhafaza eylesin. 17 Ağustos Marmara Depremi'nde ve ülkemizin yaşadığı bütün afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Unutmadık, unutmayacağız, fakat yalnızca hatırlamakla da yetinmemeliyiz."

Kaynak: AA
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