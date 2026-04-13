BBP Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu: 'Türk milletini zehirleyenler, bunların baronları kesinlikle idam edilmeli'

BBP Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, "Türk milletini zehirleyenler, bunların baronları kesinlikle idam edilmeli" dedi.

Uşak'a gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcıları Türker Yörükçüoğlu ve Emin Serin, partinin il binasında partililerle buluştu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yörükçüoğlu, "Türk milletini zehirleyenler, bunların baronları kesinlikle idam edilmeli. Pedofilililer, katiller, kadın cinayetçileri, tecavüzcüler, uyuşturucu satıcıları, bu toplumdaki hastalıklı tipler, toplumdaki mikroplar, bunları yağlı urgandan başka ıslah edecek hiçbir şey yok. İdam cezası behemehal yasalaşmalıdır" diye konuştu.

Evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Yörükçüoğlu, "Hızla biyolojik varlığımızı kaybediyoruz. BBP olarak her vilayetimizde buna dair farkındalık üretiyor ve gençlerimize, ailelerimize evli yaşamı tavsiye ediyoruz. Hayatlarımızı, evlerimizi çocuklu, daha insancıl, sevgiye dayalı şefkat yuvaları haline getirmemiz gerektiğini söylüyoruz. O yüzden 2025 yılında Türkiye'de evli yaşam kampanyamızı başlatmıştık. Bu kampanyamız çerçevesinde 81 vilayette çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Partilerinin hedeflerine de değinen Yörükçüoğlu, "Bir tek amacımız var, Türk milletine hizmet etmek. Türk milletini tarihteki o şaşalı, o parıltılı günlerine hatta onun da üstüne çıkarabilmek. Türkiye'yi dünyanın ilk 5 ülkesinden biri haline getirmek. Bunu nasıl yapacağımızı da biliyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamam. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ilke ve prensiplerinden asla ayrılmadık. Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve şu an Genel Başkanımız ve mevcut liderimiz Mustafa Destici'nin bu mücadelesine kadrolar olarak var gücümüzle destek oluyoruz. Nasıl 33 yıl boyunca Türk milletini hiç hayal kırıklığına uğratmadıysak, bundan sonra da hem üyelerimizin, hem milletimizin asla başını yere eğdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin, BBP MKYK Üyesi Uğur Karaca ve partililer katıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı