BBP Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu: "Türk milletini zehirleyenler, bunların baronları kesinlikle idam edilmeli"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, "Türk milletini zehirleyenler, bunların baronları kesinlikle idam edilmeli" dedi.

Uşak'a gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcıları Türker Yörükçüoğlu ve Emin Serin, partinin il binasında partililerle buluştu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yörükçüoğlu, "Türk milletini zehirleyenler, bunların baronları kesinlikle idam edilmeli. Pedofilililer, katiller, kadın cinayetçileri, tecavüzcüler, uyuşturucu satıcıları, bu toplumdaki hastalıklı tipler, toplumdaki mikroplar, bunları yağlı urgandan başka ıslah edecek hiçbir şey yok. İdam cezası behemehal yasalaşmalıdır" diye konuştu.

Evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Yörükçüoğlu, "Hızla biyolojik varlığımızı kaybediyoruz. BBP olarak her vilayetimizde buna dair farkındalık üretiyor ve gençlerimize, ailelerimize evli yaşamı tavsiye ediyoruz. Hayatlarımızı, evlerimizi çocuklu, daha insancıl, sevgiye dayalı şefkat yuvaları haline getirmemiz gerektiğini söylüyoruz. O yüzden 2025 yılında Türkiye'de evli yaşam kampanyamızı başlatmıştık. Bu kampanyamız çerçevesinde 81 vilayette çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Partilerinin hedeflerine de değinen Yörükçüoğlu, "Bir tek amacımız var, Türk milletine hizmet etmek. Türk milletini tarihteki o şaşalı, o parıltılı günlerine hatta onun da üstüne çıkarabilmek. Türkiye'yi dünyanın ilk 5 ülkesinden biri haline getirmek. Bunu nasıl yapacağımızı da biliyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamam. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ilke ve prensiplerinden asla ayrılmadık. Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve şu an Genel Başkanımız ve mevcut liderimiz Mustafa Destici'nin bu mücadelesine kadrolar olarak var gücümüzle destek oluyoruz. Nasıl 33 yıl boyunca Türk milletini hiç hayal kırıklığına uğratmadıysak, bundan sonra da hem üyelerimizin, hem milletimizin asla başını yere eğdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin, BBP MKYK Üyesi Uğur Karaca ve partililer katıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj

Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum

Özel'den elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı

Fransa'daki ilk golünü nihayet 22. maçında attı
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...

Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...