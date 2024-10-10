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BBP Genel Başkan Yardımcısı Güney: İdam Cezası Geri Gelmelidir

BBP Genel Başkan Yardımcısı Güney: İdam Cezası Geri Gelmelidir
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, kadın cinayetlerine dikkat çekerek idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini ifade etti. Güney, TBMM'ye anayasa değişikliği teklifi sunulması çağrısında bulundu.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, "İdam cezası bugünün Türkiye'si için bir mecburiyettir ve geri gelmelidir" dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, İl Başkanı Özkan Yadım ile Çorum il binasında basın toplantısı düzenledi. Güney burada yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekerek, savunmasız insanlara kıyanların idam cezası alması gerektiğini belirterek "İdam cezası bugünün Türkiye'si için bir mecburiyettir ve idam cezası geri gelmelidir. TBMM, bu husustaki anayasa değişikliği teklifini mutlaka ve ivedilikle hayata geçirmesi gereklidir. Hukuk sistemimizde, tahliyesiz müebbet hapis cezasının bulunmamasının hiçbir haklı gerekçesi ve izahı yoktur. İdam cezası bugünün Türkiye'si için bir mecburiyettir ve idam cezası geri gelmelidir. Maalesef, bu konuları ilk kez ve sadece dile getiren biz olduk. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere bir kez daha söylüyorum: Tek bir derdimiz var: Milletimizi korumak. Bu, ancak sağlam bir hukuk sistemi ve bunun doğru işletilmesi ile mümkün olabilir. Milletimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi'nin milletin binlerce yıllık var olma mücadelesine ve milleti geleceğe güvenle, huzurla, hür ve müreffeh bir şekilde taşıma ülküsüne kendini adamış bir kadronun siyasi organizasyonu olduğunu dile getiren Güney, " Büyük Birlik Partisi'nde herkes bu ideallerin, yaşama gayemiz olan inançlarımızın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetini taşıdığımız gerçeğinin sorumluluğuyla hareket eder. Yerel yönetimlerde de elimizden gelenin en iyisini yapacak, bir sonraki seçimlerde Vatandaşımızdan daha büyük bir desteğin ve daha önemli hizmetlerin zeminini hazırlayacağız. Bunun için 'Birlikte Kazanacak ve Birlikte Yöneteceğiz' vaadimize sonuna kadar sahip çıkacak ve vatandaşlarımızın taleplerini önceleyeceğiz. Yerel Seçim Beyannamemizde dile getirdiğimiz, kadınlarımıza yönelik, gençlerimize yönelik, yaşlılarımıza yönelik, çocuklarımıza yönelik vaatlerimizi bir bir yerine getireceğiz. Sosyal Belediyeciliği önceleyecek ancak altyapı ve üst yapıyı da ihmal etmeyeceğiz. Güvenli şehirler oluşturmak önceliğimiz olacaktır. Büyük Birlik Partisi yönetiminde olan belediyelerde 1 kişi dahi aç yatmayacak sokakta kalmayacaktır. Önceliğimiz bu olacaktır" dedi.

Güney daha sonra beraberindeki heyet ile Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Büyük Birlik Partisi Politika Güvenlik Yaşam Hukuk

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