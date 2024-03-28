BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır Anamur'da Partililerle Buluştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, Anamur ilçesinde partililerle bir ara geldi.

Çakır, bir kafeteryada düzenlenen programda partisinin ilçe teşkilatıyla görüştü.

Burada konuşan Çakır, şeffaf ve dürüst belediyecilik ilkesini şiar edindiklerini söyledi.

Çakır, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Anamur Belediye Başkan adayları Mustafa Kemal Aslan'a destek isteyerek, "Adayımız Mustafa Kemal Aslan'ın kefili bizzat benim. İnşallah kendisi seçimi kazandığında yine Anamur'a gelerek yapacağı hizmetleri destekleyeceğiz, takipçisi olacağız." dedi.

Aslan da Çakır'a ziyareti ve desteğinden dolayı teşekkür etti.