BBP Alaplı İlçe Başkanlığına Muhammet Karaca seçildi
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Alaplı Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, Muhammet Karaca BBP Alaplı İlçe Başkanlığına seçildi. Yönetim kurulunda ise çeşitli isimler yer aldı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Alaplı İlçe Başkanlığına Muhammet Karaca seçildi.
Alaplı Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, seçimlere tek listeyle gidildi.
Divan başkanlığını BBP Ereğli İlçe Başkanı Yusuf Karaoğlu'nun yaptığı kongrede Muhammet Karaca, BBP Alaplı İlçe Başkanlığına getirildi.
Yönetim kurulunda ise Ömer Mandacı, Bülent Şenel, İsmail Yavuz, Yusuf Yılmazer, Kemal Bozkurt, İslam Türkoğlu, Erman Eroğlu, Özgür Kara, İsmail Alim Mandacı yer aldı.
Kongreye, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Kaynak: AA / Politika