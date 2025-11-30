Haberler

Bayraktar KIZILELMA'nın Başarısı Kutlandı

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bayraktar KIZILELMA'nın gelişimi ve hedef vurma yeteneğini tebrik etti. Ala, mühendisleri de başarıları için onurlandırdı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurma kabiliyetini tebrik etti.

Ala, konuya ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme sürecinde ve dünya havacılık tarihinde yeni bir aşamayı temsil eden bu başarıda emek veren tüm mühendislerimizi içtenlikle tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Politika
