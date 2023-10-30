Haberler ›› Politika ›› Batman'da Fener Alayı

Batman'da Fener Alayı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Batman'da binlerce kişi fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi. Turgut Özal Bulvarında başlayıp belediye binasına kadar devam eden yürüyüşe Vali Ekrem Canalp de katıldı. Mehter takımı Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel marşlar ve şarkılar söyledi. Program düzenlenen resepsiyonla sona erdi.