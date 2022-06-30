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Başkanlık görevini yürüten ilk kadın olarak tarihe geçti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkanlık görevini yürüten ilk kadın olarak tarihe geçti

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde belediye başkanın izine çıkmasının ardından görevini meclis üyesi Arife Günnar'a bıraktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde belediye başkanın izine çıkmasının ardından görevini meclis üyesi Arife Günnar'a bıraktı.

Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna'nın yıllık izne ayrılmasından dolayı görevi vekaleten meclis üyesi Arife Günnar'a bıraktı. Günnar bugün göreve başlarken, beldede başkanlık görevini yürüten ilk kadın olarak tarihe geçti. Günnar, beldede ilk kez bir bayanın başkanlık görevi yaptığını, bu görevinde kendisine layık görülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Selim Tuna Bilecik Politika Haberler

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