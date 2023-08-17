Başkan Özyiğit : "Bu kentin yönetiminde aktif bir şekilde öneride bulunmuş 5 bin 70 kişi var"

Mersin merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla buluştu. Düzenlen toplantıda Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği projeler, ilçenin ihtiyaçları ve halkın talepleri ele alındı.

Vatandaşların taleplerini iletebildiği ve geri dönüşün sistemli bir şekilde sağlandığı Yenişehir Halk Masası hakkında konuşan Özyiğit, "Yenişehir büyük bir aile, biz ailemizi mutlu etmek, onları sağlıklı ve huzurlu bir biçimde yaşatmak için seferber oluyoruz, olmak zorundayız. Özveriyle emek veren bin çalışanı ve yöneticileriyle Yenişehir Belediyesi olarak her bir vatandaşımızın yanındayız. İş yapılan yerde eksiklik olur ama niyet önemlidir, ben ona bakarım. Göreve geldiğimiz ilk anda Yenişehir Belediyemizde bir sistem kurmayı önceledik. Bir sistem üzerine çalışmalıyız, ne yapmışız, neyi yapamamışız ölçülebilir olsun istedik. Yenişehir halk masasını kurduk. Masamız Yenişehir Belediyesinin hem kalbi hem de beyni yani her şeyi. Vatandaş apartmanının önünde, yolda gördüğü bir eksikliği, örneğin bir çukuru kime bildirecek? ya muhtarı arayıp bulacak, o da iletişimi varsa ya da belediyede bir tanıdığı varsa ona ulaşmaya çalışacak. Bütün bu sorunları ortadan kaldırmak için başlattığımız Yenişehir halk masası da vatandaşlarımızın ortak fayda sağlayacağı, müracaat ettiği bir sistem. Çok daha gelişecek ve onun için Yenişehir halk masası, Yenişehir Belediyemizin kalbi olacak diyorum. Yenişehir halk masasını süreci doğru yönetmek için ortaya koyduk ve çok önemli de bir iş yaptık" ifadelerini kullandı.

"Bu kentin yönetiminde aktif bir şekilde öneride bulunmuş 5 bin 70 kişi var"

Katılımcı belediyecilik vurgusu yaparak, göreve başlarken düzenledikleri ve 5 yıllık stratejik planın temelini oluşturan mahalle toplantıları hakkında konuşan Özyiğit, "Göreve gelmeden önce stratejik planlama çerçevesinde, mahallelerimizde toplandık. Herkes büyük bir katılım gösterdi. Katılamayan vatandaşlarımız, arkadaşlarımız için muhtarlıklarımıza bir sandık bıraktık. Onların talep ve önerilerini aldık ve o talep ile önerilere göre de 5 yıllık planımızı çıkarttık. Stratejik planımızı buna göre yaptık. O toplantılara toplamda 5 bin 70 kişi katılmış. Bu çok önemli bir rakam. Bu kentin yönetiminde aktif bir şekilde öneride bulunmuş 5 bin 70 kişi var. Biz halkımızla birlikte yönetmeye başladık, böyle de devam ediyoruz" dedi.

" Türkiye'de hayata geçirilen bu alandaki ilk ve tek projedir."

UNICEF tarafından davet aldıkları ve Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdikleri proje ile ülkenin eğitim sistemine model olacaklarını belirten Özyiğit, "Biz yeni doğan çocuğumuzun en iyi şekilde yetişmesi, eğitilmesi için Yenişehir'de 0-3 yaş erken çoçukluk gelişimi projemizi hayata geçirdik. Türkiye'de hayata geçirilen bu alandaki ilk ve tek projedir. 'Göreve geldiğimizde uygulayacağız' demiştik. Aldığımız sonuçtan son derece mutluyuz. Yani iyi bir iş yaptık, yaptığımız iyi işin Türkiye'de ve hatta dünyada UNICEF tarafından tespit edilmesi çok zaman almadı. Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi ve UNICEF, Yenişehir Belediyesinin bu çalışmasını anlatmamız için bizi davet etti. Marmara Belediyeler Birliği erken çocuk eğitimini hayata geçirmek için Yenişehir Belediyesini davet etti. Bu konuda oluşturduğumuz örnek Türkiye'nin eğitim sisteminde bir model olarak yerini alacak. Bunu da göreceksiniz, göreceğiz" diye konuştu.

Çocuklardaki gelişimsel problemleri erken dönemde tespit edilmesini sağlayan gelişimsel değerlendirme uygulamalarının önemine de değinen Özyiğit, "Her anne ve babanın çocuğu doğduğunda onun sağlıklı olup olmadığı kaygısını taşır. Dolayısıyla bizim Yenişehir Belediyesi akademimizde uzman psikoloğumuz çocuklarımıza ve onların gelişim durumlarına bakıyor. Bugüne kadar orada 3 binden fazla çocuğumuzu değerlendirdik. 750'ye yakın çocuğumuzda engel ortaya çıktı. 0-3 yaş aralığında, bir çocuğun zihinsel gelişiminin yüzde 70'i, yüzde 80'i gerçekleşiyor. Siz orada müdahale ederseniz özellikle zihinsel sorunları ortadan kaldırabiliyorsunuz. Tekrar yaşıtlarıyla aynı seviyeye taşıyorsunuz. Biz 750 kadar çocuğumuzu bu şekilde uzmanlara sevk ettik. Onların da yüzde 90'ından olumlu dönüş aldık. Çocuk ileri seviyede otistik ise onun yaşamında iyileşmeler sağladık" ifadelerini kullandı.

750 depremzedeyi haziran ayı sonuna kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayarak misafir ettiklerini ifade eden Özyiğit, dar gelirli Yenişehirli vatandaşlara aylık 300 TL nakdi destek verdikleri Yenişehir halk kartın aylık tutarlarını da bin TL seviyesine çıkaracaklarını belirtti. Özyiğit, "Biz sadece Yenişehirliye hizmet etmiyoruz arkadaşlar. Biz, 750 kadar üniversite öğrencimizi bünyemizde barındırabiliyoruz. Yaşadığımız deprem sonrasında Yenişehir halkı adına bin 500 kadar depremzedeyi misafir ettik. Ben iddia ediyorum, haziran sonuna kadar bir depremzedeyi bütün ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde misafir eden Türkiye'de hiçbir belediye yoktur arkadaşlar. Ama biz bir ilçe belediyesiyiz. Biz 750 depremzedeyi haziran ayının sonuna kadar misafir ettik. Burada Yenişehir halkının yüce gönüllülüğü, misafirperverliği altında ihtiyaçlarını karşıladık. Elimizi taşın altına koymaktan da hiçbir zaman çekinmedik. 50 bin depremzedeye de giysi yardımında bulunduk. Mevsim değişti tekrar yazlık kıyafetler sunmaya çalıştık. Yenişehir halk kartı da 2020 yılında hayata geçirdik. Kart sahiplerine aylık 300 TL, bugüne kadar ise proje çerçevesinde toplam 5 milyon TL yardımda bulunduk. Yeni yılda artık 300 TL'nin hükmü kalmadı, önümüzdeki aylarda bunu bin TL seviyesine çıkaracağız ve 2 bin kişiye bu yardımı ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN