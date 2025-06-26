Başkan Albayrak ve heyeti 'AK Parti Seninle Sivrihisar' programına katıldı

Başkan Albayrak ve heyeti 'AK Parti Seninle Sivrihisar' programına katıldı
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki heyet, "AK Parti Seninle Eskişehir" programı kapsamında Sivrihisar ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki heyet, "Ak Parti Seninle Eskişehir" programı kapsamında Sivrihisar ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Albayrak, saha programlarına durmaksızın devam ediyor. İl Başkanı Gürhan Albayrak, Sivrihisar ilçesinde gün boyu süren programda ilk olarak AK Parti Sivrihisar İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Teşkilat mensuplarıyla istişarelerde bulunan Başkan Albayrak, akabinde ilçeye kazandırılması planlanan sağlık ocağı alanını ve ilçe pazarını ziyaret etti. Programların ilçe ilçe devam edeceğini belirten Başkan Albayrak açıklamasında şunları kaydetti:

"İlçe Başkanımız Mehmet Potoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde ilk olarak AK Parti Sivrihisar İlçe Başkanlığımızda teşkilatımızla ve meclis üyelerimizle buluştuk. Ardından ilçemize kazandırılması planlanan yeni sağlık ocağımızın alanında incelemelerde bulunduk. AK Parti Seninle Eskişehir üye çadırımızı da ziyaret ederek, AK Parti ailemize yeni fertler kazandırdık. İlçe pazarı ve esnaf ziyaretlerimizin sonrasında programımızı sonlandırdık. Dolu dolu bir gün geçirdik. Deyim yerindeyse güzel ilçemiz Sivrihisar'da adım atmadık sokak bırakmadık. Hemşehrilerimize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin şehrimize ve Sivrihisar'ımıza kazandırdıklarını anlattık. İlgi ve alakaları için her bir kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. İlçe Başkanımız Mehmet Potoğlu'na ve ilçe teşkilatımıza samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Sivrihisar için durmak yok, yola devam" - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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