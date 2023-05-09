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Başkan Akçadurak: 'Şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz'

Başkan Akçadurak: "Şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Politika Haberleri

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, seçim çalışmaları çerçevesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, vatandaşların derdiyle dertlendiklerini söyledi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, seçim çalışmaları çerçevesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, vatandaşların derdiyle dertlendiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti heyeti seçim çalışması için ziyaret ettikleri gençlik kıraathanesinde yapılan ve yapılacak olan projeleri vatandaşlara anlattılar.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Akçadurak, yeni projeler hakkında bilgi vererek "Gece gündüz demeden hizmet aşkı ile çalışacağız. Vatandaşlarımızın derdiyle dertlenip, sevinciyle sevinerek şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Muharrem Akçadurak AK Parti Kütahya Politika Haberler

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