Bartın'da Seçim Sonuçları Coşkuyla Kutlandı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi Bartın'da coşkuyla kutladı.

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle Türkiye, Cumhurbaşkanını belirlemek için ikinci kez sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için sabah 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Sandık sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte Cumhur İttifakı temsilcileri ve vatandaşlar kutlama için Bartın Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Alanı dolduran vatandaşlar meşalelerle geceyi aydınlatırken, davul ve zurnalar eşliğinde kutlama gerçekleştirdi. Vatandaşlar yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için sloganlar atarken birçok vatandaşta şehir merkezinde düzenlenen konvoya katıldı. - BARTIN

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