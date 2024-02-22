Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz CHP'den İstifa Etti

Türkiye'nin tek CHP üyesi Ticaret Odası Başkanı olan Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, E-Devlet üzerinden CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Adem Yılmaz'ın eşi Nazan Yılmaz da aynı gün CHP'ye istifasını sundu. CHP'deki bu istifalar, Bandırma İlçe Örgütü'nde beklenmedik bir gelişme olarak kayda geçti.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, istifasına ilişkin açıklamasında, "Kişisel tercihlerim sebebiyle CHP'den istifa ettim" dedi. - BALIKESİR