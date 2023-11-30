Balkan Ülkeleri Yolsuzlukla Mücadele İçin Ortak Bildiri İmzaladı

Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan, AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda yolsuzlukla mücadele için ortak bildiri imzaladı. Toplantıda bölgesel işbirliği ve uluslararası destek vurgulandı.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan, Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda, bölgede yolsuzlukla mücadele için ortak bildiri imzaladı.

Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı başkent Üsküp'te düzenlendi.

Toplantı kapsamında, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Bujar Osmani, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip İvanovic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic ortak bildiriyi imzaladı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, yaptığı açıklamada bu ortak bildirinin, AGİT Ulus Ötesi Tehditler Departmanı ile AGİT Ekonomi ve Çevre Faaliyetleri Koordinatörlüğü Ofisi işbirliğinde imzalandığını ifade etti.

AGİT Dönem Başkanı olarak, uzlaşı ve güven inşasının yanı sıra yolsuzlukla mücadeleyi Güneydoğu Avrupa bölgesi için "bir numaralı öncelik" olarak belirlediğini dile getiren Osmani, şöyle devam etti:

"Bu, karşılaştığımız ortak bir sınamadır. Bir araya gelip birlikte çözebileceğimiz bir meseledir. Etkinliğin amacı da buydu. Devlet yetkilileri ve uluslararası ortakların yanı sıra bölgeden 70'in üzerinde uzmanın, özellikle varlıkların kurtarılmasına odaklanarak yolsuzluğun ortadan kaldırılmasına yönelik çabada ileriye yönelik bir yolu tartışmaya ikna olmasından memnuniyet duyuyorum."

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Hasani de yolsuzlukla mücadele noktasında bölgenin siyasi iradeye ihtiyacı olduğunu, bu masada siyasi iradenin bulunduğunu vurguladı.

Hasani, "Arnavutluk için yolsuzlukla mücadele ve iyi yönetişimin teşvik edilmesi hem kendi evinde hem de uluslararası alanda bir önceliktir. Aslında 2020 yılında (AGİT) Dönem Başkanlığımız sırasında da bu bizim önceliğimizdi." diye konuştu.

Karadağ Dışişleri Bakanı İvanovic de yolsuzluk ve organize suçla mücadelede bölgesel işbirliğini güçlendirmek için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, ortak bildirinin imzalanmasının da tam olarak buna odaklandığını söyledi.

Karadağ'ın yolsuzluk ve organize suçla mücadele konusundaki kararlılığını yineleyen İvanovic, "Yolsuzluk ve organize suçla mücadele, Batı Balkan ülkelerinin tüm vatandaşlarının yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için temel bir ön koşuldur. Bu aynı zamanda AB'ye girme yolundaki ülkelerin ilerlemesini değerlendirmek için kritik bir belirleyicidir." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic, yolsuzluğun, insanların bölge ülkelerinden ayrılmasının ana nedenleri arasında yer aldığını ve bunun ulusötesi bir sorun olduğunu vurguladı.

Konakovic, "Bugünkü etkinlik, yenilenmiş bağlılık ve kolektif kararlılık için önemli bir anıdır. Bosna Hersek pasif bir gözlemci olarak değil, yolsuzlukla mücadelede aktif bir katılımcı olarak yer alıyor." dedi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic de yolsuzluk ve organize suçla mücadelenin, kapsamlı ve koordineli eylemler ve uluslararası işbirliği olmadan var olamayacağını vurguladı.

Dacic, "AGİT, ülkelerin önleme, mücadele, soruşturma ve kovuşturma kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmalıdır. Uluslararası işbirliğini ve bilgi, uzmanlık ve en iyi uygulama alışverişini sürdürmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya'nın AGİT Dönem Başkanlığı kapsamında 31 Ekim'de yolsuzluk ve para aklamayla mücadele için bölgesel konferans düzenlenmiş ve bu konuda ortak bir bildiri de imzalanmıştı.