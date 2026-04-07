Haberler

Bakan Göktaş ve Bakan Çiftçi, 81 ilin valisi ile çevrimiçi toplantı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi ile çevrimiçi bir toplantı yaparak sosyal hizmetler konusunda değerlendirmelerde bulundular.

Bakan Göktaş ve Bakan Çiftçi, 81 ilin valileriyle çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. 81 il müdürünün de katıldığı toplantıda, 'Sosyal Risk Haritaları', 'Aile Rehberi' ve 'Çocuklar Güvende Sistemi' üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Göktaş toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Risk Haritalarımız ile; reaktif değil, proaktif bir sosyal hizmet modeliyle ilçe, mahalle ve hane düzeyindeki riskleri doğrudan izleyerek hızlıca harekete geçiyoruz. Zamanında ve etkili müdahaleler ile riskleri büyümeden önlüyoruz. Aile odaklı ve yerinde hizmet anlayışını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında koruyucu ve önleyici tedbirlerimizi ve sosyal politikalarımızı yaygınlaştırmaya ve aziz milletimizin müreffeh yarınları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

