Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı ve partililer hazır bulundu. Bakan Aydın'a madenci heykeli hediye edildi.