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Bakan Vedat Işıkhan Çankırı'da Valilik Ziyareti Gerçekleştirdi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çankırı'da Valilik ziyaretinde bulundu ve Vali Mustafa Fırat Taşolar'dan bilgi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programa katılmak üzere Çankırı'ya geldi. Bakan Işıkhan'ın ilk durağı Çankırı Valiliği oldu. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret eden Bakan Işıkhan, şeref defterini imzaladı. Bakan Işıkhan, daha sonra Vali Taşolar'dan Çankırı'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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