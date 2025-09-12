Bakan Uraloğlu'ndan 12 Eylül Darbesi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "12 Eylül 1980, demokrasimizi hedef alan, milletimizin yüreğinde derin yaralar açan bir darbe" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 Eylül darbesinin 45'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı. Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Eylül 1980, demokrasimizi hedef alan, milletimizin yüreğinde derin yaralar açan bir darbe.O gün annelerimiz gözyaşlarında, ülkemiz ise karanlığın pençesinde kaldı. 15 Temmuz'da olduğu gibi; millet iradesine vurulan hiçbir pranganın başarılı olamayacağını tüm dünyaya ilan ettik. Bugün daha güçlü bir demokrasiyle yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA